La descarada razón por la que Luis Miguel no quería hijos de Mariah Carey

Luis Miguel, cantante y productor musical, una vez más es noticia pero en esta ocasión se debería a un amor del pasado, Mariah Carey. En el año 2011 el cantante fue proclamado como el mejor artista latino de los últimos 25 años según la “Revista Billboard”. Su álbum “Cómplices” alcanzó el número 10 en el “Billboard 200”, y su álbum más reciente, “¡México Por Siempre!” ,estrenado en 2017, le valió su segundo número uno en los álbumes regionales de “Billboard” en México y logró el doble estatus de platino.

Por su parte Mariah Carey es una reconocida cantante, compositora, productora musical y actriz estadounidense. Mariah sin dudas destaca por su incomparable voz por lo que es conocida como el “Ave cantora suprema” por el “Libro Guinness de los récords”, a causa de su registro vocal de cinco octavas. La relación de Luis Miguel y la cantante inició en 1998, cuando el artista se tomó unas vacaciones en las montañas de Aspen.

Fue allí donde casualmente se encontraba Mariah Carey, también tomando un descanso luego de terminar su relación con el beisbolista Derek Jeter. Luis Miguel y Carey tenían muchas cosas en común y por ello las personas que les alquilaban sus casas decidieron presentarlos, diciéndoles a ambos que el otro estaba interesado en conocerlo. No obstante la que fue una de las relaciones más aclamadas por los medios de comunicación no perduró en absoluto y el motivo detrás de ello es sorprendente.

Todo se revelo recientemente en un panel de la revista “Quién”. Allí las periodistas dieron su opinión acerca de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie', es decir la biosrie del cantante que se transmite por Netflix. Luego de ello una de las periodistas aseguró que según una de sus fuentes el amor de Carey y Luis Miguel fue más grande de lo que se pensaba.

Imagen: Celebrity Land

Sobre esto la periodista declaró: “Ella fue, por cierto, uno de sus grandes amores o pasiones diría yo, pero evidentemente por una cuestión, no los quiero espantar, pero por genética, él no quiso tener bebés con ella...es muy fuerte, pero es real'', aseguró la escritora de la biografía no autorizada de “Micky”. Sin dudas este echo impactó a todos los fans de Luis Miguel y de Mariah Carey quienes no lo percibían como racista hasta el momento.