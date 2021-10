Catherine Fulop inició el día con un hermoso top al lado de la pileta

Una vez más, Catherine Fulop deslumbró a sus fanáticos con el contenido que subió a su cuenta de Instagram. La actriz venezolana-argentina se filmó al iniciar el día al lado de la pileta y nadie pasó por alto el video. "Buen día hermosos míos. Les regalo este amanecer hermoso. Qué belleza", expresó frente a la cámara.

En las imágenes se la ve con un precioso top blanco lista para arrancar su jornada de entrenamiento. La artista es amante del fitness y diariamente comparte sus rutinas para lucir espléndida con sus admiradores.

Ahora, Catherine se prepara para debutar en el reality de cocina más visto de la pantalla chica, MasterChef Celebrity. Fue Santiago del Moro, el conductor del ciclo, quien la convenció de participar en el certamen. "¿Quién le dijo a Santiago del Moro que yo cocinaba? No cocino para nada, pero, bueno… . Al final, esta tercera temporada me dijo: dale, tienes que estar. ¡Y dije, bueno, dale! Ya es como que por cansancio", señaló algún tiempo atrás en una entrevista.

Y confesó: "No sé hasta dónde puedo llegar yo, si me va a gustar cocinar. Porque una cosa es cocinar en tu casa algo rápido y la verdad, soy sincera, yo no cocino ni he hecho una torta de las que vienen en cajita, ni eso".

Catherine Fulop

Hasta el momento no se sabe cuando se estrenará en Telefe la tercera entrega del programa, pero se especula que sea en noviembre luego de que finalice Bake Off Argentina, la competencia que busca al mejor pastelero amateur.