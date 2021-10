Netflix: la protagonista de You se enamoró en el set y sorprendió a todos

You es por estos días la serie más vista de Netflix en muchísimos países del mundo. El thriller logró incluso desplazar a El Juego del Calamar, que fue un récord absoluto en audiencias.

Pero el servicio de streaming no fue el único contento tras el estreno de la tercera temporada de You. Victoria Pedretti, uno de los personajes de más peso en la serie, encontró el amor en el set, y no con la persona que todos creen.

La actriz hace, en la ficción, de pareja de Joe (Penn Bagley), pero no fue de ese actor de quien se enamoró. Victoria está ahora con Dylan Arnold, quien interpreta a Theo Engler, su vecino.

A pesar de que su romance es prácticamente público, ellos han decidido no confirmar ni negar nada. Durante las últimas semanas fueron fotografiados en varias ocasiones juntos, lo que sumó a la teoría de que realmente están en pareja, a pesar de su silencio.

Otro de los temas en los que se hizo hincapié es que en You el personaje de Dylan es más chico que la que interpreta Victoria. En la vida real esto no es así, de hecho, el actor es un año más grande que Pedretti.

En las redes sociales, los fanáticos han demostrado estar muy contentos con la nueva pareja.

La tercera temporada de You cerró en Netflix con un final que dejó varias incógnitas, por lo que seguramente veremos una nueva entrega de esta serie que atrapó a millones de personas en todo el mundo.