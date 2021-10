Modo pileta: Laurita Fernández conquistó a todos con su perfecta figura

Laurita Fernández y Nicolas Cabré fueron protagonistas de varios portales de espectáculos por motivos de rumores de embarazo de la bailarina. Esta información de la pareja fue tratada en diversos sitios de noticias. Inclusive se dijo que era casi un hecho y que los artistas no querían confirmar la información a los medios de comunicación.

Ante los comentarios y su viralización el conductor de “Los Ángeles de la Mañana” salió a aclarar la situación. “Meto un aviso, de paso: Laurita Fernández no está embarazada. Para los que me preguntan en la radio, no está embarazada. Estará practicando, pero no está (embarazada)” indicó el periodista.

En las últimas horas, Laurita publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de seguidores. En el mismo se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza para promocionar un servicio de bronceado con spray. La bailarina y actriz lució un colorido bikini estampado, su largo cabello suelto, un delicado make up.

“@naturalbronze #urquiza 114-030-7771 @biznetsports Y Unas ganas de pileeeeeeeeee” fue el corto y promocional texto que eligió Fernández de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Laurita Fernández

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la ex pareja de Nicolás Cabré se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 6 mil corazones. Además, la bella conductora recibió cientos de comentarios de parte de sus fans, la mayoría de halago y cariño hacia su espléndida figura física.