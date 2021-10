Jimena Barón posó con un singular top y le llovieron los halagos

Recientemente, Jimena Barón sorprendió a todos en el piso de ShowMatch con una fuerte crítica que realizó a la clase dirigente. "Estaría buenísimo que la gente que tiene poder y se debería encargar de que nosotros, los argentinos, vivamos mejor, dejen de chorear y se ocupen de que la gente viva mejor", señaló frente a las cámaras de eltrece.

Y continuó: "Tenemos un país del carajo. No puede haber gente viviendo en la calle, como hay. No puede haber gente sin poder laburar. No puede haber gente que después de la pandemia quedó culo para arriba. Me emociona profundamente el país que tenemos, los argentinos, el trato que hay en el interior".

La cantante y jurado de La Academia no deja de acaparar todas las miradas con su desempeño en el canal del solcito y tampoco con lo que sube a sus redes sociales. En la última publicación que subió a Instagram posó con un singular top y deslumbró a más de uno de sus fans.

Jimena Barón

Los mensajes de sus admiradores no demoraron en aparecer y muchos la llenaron de elogios. "Cada día más diosa, el universo te hace brillar", "Adorable", "Hermosa", "Bomba" y "Preciosa", son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer en la publicación.