Desde la cama, Natalie Pérez eleva la térmica con una increíble sesión de fotos

Natalie Pérez alegró a sus fanáticos esta semana al confirmarse su presencia en el festival de Colectividades 2022 que se desarrollará en la ciudad Alta Gracia, en Córdoba. La noticia fue confirmada en las redes sociales del intendente Marcos Torres.

Además de Natalie, a este importante evento anual ya están confirmados Abel Pintos y Los Caligaris. Por último, en los próximos días o semanas se conocerán posiblemente nuevos artistas, y el protocolo para este festival.

Hace unas horas, Natalie Pérez compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de followers. Allí se puede ver a la cantante y compositora haciendo gala de su hermosura con una increíble y hogareña sesión de fotos. La también cantante lució un sombrero animal print, medias blancas y zapatillas urbanas haciendo juego. La ex “Esperanza mía” complementó su look con un delicado make up.

“Estaba pensando … en Eva … Adan … extraterrestres , zebras y manzanas prohibidas … lunes por la casi madrugada , desde mi madriguera - se vienen los shows - me hacen pensar …” fue el sencillo y promocional texto que eligió de epígrafe Pérez para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Natalie Pérez

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la intérprete de “Te quiero y nada más” se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 127 mil corazones. Además, la publicación de la morocha cosechó miles de comentarios de halago y cariño, hacia su espléndida belleza, de parte de sus más fieles followers.

Fuente: Instagram Natalie Pérez