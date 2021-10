Carmen Electra a sus 49 años sigue conquistando a sus fans de Instagram con su cautivante figura

Carmen Electra, actriz, modelo, cantante y productora estadounidense ha causado furor en las redes sociales a causa de su impactante figura. La modelo, que adquirió su nombre artístico gracias a Prince tras mudarse a California, actualmente es una de las celebridades más populares del medio.

Electra logro su fama luego de lanzar un álbum en 1993 y la canción “Go Go Dancer”, la cual llegó a escucharse en distintos lugares del mundo. Actualmente Carmen es aclamada en Instagram ya que allí cuenta con 1.3 millones de seguidores quienes la admiran por su encanto natural.

Increíblemente en 1996 Carmen Electra apareció en la reconocida revista “Playboy”. Debido a esto su fama en la televisión creció considerablemente, y consiguió grandes papeles como en “Baywatch” y el programa “Singled Out de MTV”. Además la actriz aparecido en varias películas, como “Good woman hot” , “The Mating Habits of the Earthbound Human” , la parodia de horror “Scary Movie” y una de sus secuelas.

La modelo también ha trabajado en el grupo de baile exótico “The bears big”, grupo que luego ganó protagonismo musical y su más reciente aparición en una película fue como la esposa de Eugene Levy en "Doce fuera de casa". Por otra parte, Electra creó una exitosa serie de DVD, “Carmen Electra Aerobic Striptease”, que combina movimientos clásicos de baile de strippers con un ejercicio corporal suave.

Imagen: Instagram Carmen Electra

En el año 2008 Carmen Electra protagonizó dos películas exitosas en taquilla: “I want sex” y “Casi 300”. Su última caracterización fue "Disaster Movie" donde el objetivo es parodiar películas como “Cloverfield”, “Encantada”, “Iron Man” y personajes de la TV como “Amy Winehouse” y “Hannah Montana” entre otras. La bella modelo es todo un éxito en Instagram debido a sus sensual figura la cual no teme enseñar tal y como lo hizo en su más reciente publicación donde sale al desnudo cubriendo sus zonas íntimas con comida.