Piernas perfectas: Sol Pérez volvió a conquistar a sus fans

Sol Pérez opinó sobre el tema de los últimos días, nos referimos al triángulo amoroso entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara. La temática que tomó gran valor en los medios de espectáculos fue tratado en diversos sitios y la “Chica del clima” no esquivo la oportunidad de dar su punto de vista ante el famoso intento de infidelidad.

“Para mí, más allá de la infidelidad, que eso es un problema que ella tiene que arreglar con su familia, por eso dijo ‘de mi familia me encargo yo’, Wanda la acusa del vínculo que ella entendía tener con la China” indicó Sol en el programa “Nosotros a la Mañana”.

En las últimas horas, Sol Pérez publicó cuatro fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la ex chica del clima desplegando toda su hermosura ante la cámara en el set de filmación del programa que conduce. La blonda lució un minivestido de color musgo. Además, la mediática complementó su look con unos zapatos taco aguja de nude, su cabello recogido y un delicado make up.

“Viernes” fue el simple y alegre texto que eligió Pérez de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Sol Pérez

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la pareja de Guido Mazzoni se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 197 mil corazones. La modelo recibió miles de comentarios de halago y cariño hacia su magnífica figura física de parte de sus más fieles seguidores en este posteo.