Ricky Martin es criticado en duros términos por Alicia Machado, "Mandó a hacer sus hijos"

Alicia Machado, actriz, presentadora, productora, empresaria, y ex-reina de belleza venezolana - estadounidense, recientemente ha arremetido contra Ricky Martin y la forma en la que tuvo a sus hijos. Machado es ganadora del “Miss Venezuela 1995” y posteriormente se coronó como “Miss Universo” en el año 1996, siendo la cuarta venezolana en obtener el título de reina universal.

Por su parte Ricky Martin, cantante y actor puertorriqueño, es uno de los artistas más exitosos de la música latina ya que ha lanzado nueve álbumes de estudio, tres recopilaciones y más de cincuenta sencillos en español e inglés. Es así que el cantante ha vendido alrededor de 60 millones de álbumes como solista hasta 2020. Si bien el puertorriqueño es querido por millones de personas en el mundo, Alicia Machado sería la excepción ya que lo criticó duramente por sus decisiones de vida y lo tildó de "Egoísta".

Todo se debe a que Alicia Machado, una vez más, lanzó fuertes críticas contra la comunidad LGBTIQ+ y en esta oportunidad también atacó a Ricky Martin. La ex reina de belleza criticó al cantante por la forma en que trajo al mundo a sus hijos a partir de una charla con el actor mexicano Christian de la Campa, quien reveló querer alquilar un vientre para convertirse en padre.

El artista puertorriqueño logró tener a sus hijos a través del método de maternidad subrogada. Si bien Ricky ha demostrado una y otra vez el amor y la dedicación que brinda a sus hijos, esto no sería suficiente para Machado. Estas críticas empeoran aún más la imagen de la empresaria quien hace tan solo a dos semanas realizó fuertes comentarios machistas y homofóbicos en plena transmisión de “La casa de los famosos”.

Imagen: Impacto Latino

Alicia Machado dijo lo siguiente: “Perdón, con todo el respeto del tema ese. Ese es un tema controversial, con todo el respeto, no te pongas en esa mamada. A estar comprando óvulos, ovarios, madres, vientres. No son mascotas. Los hijos y los seres humanos no son mascotas ni experimentos en el laboratorio. Porque no funciona así. Tú verás dentro de unos años lo que va a pasar”. La ex reina de belleza hizo alusión al Ricky Martin a decir: “Mira, lo más egoísta que yo he escuchado en mi vida es de una persona que dice ser muy humilde, que se la pasa de budista y la estupidez y salir en una entrevista y decir que él mandó a hacer sus hijos”.