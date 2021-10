Luchadora: Olivia Newton-John habló sobre su difícil situación con cáncer de mama en etapa 4

Olivia Newton-John cantante de música pop y actriz australiana, recientemente ha hablado sobre como sobrelleva su difícil enfermedad. La carrera de la cantante inició con su primer álbum, “If Not For You” en 1971, con el cual consiguió tres sencillos de mediano éxito. Posteriormente su tercer álbum, “If You Love Me, Let Me Know”, llegó a las primeras posiciones de la lista de álbumes, y una balada del disco, se afianzó en el primer lugar del "Billboard" estadounidense.

Sin dudas el mayor éxito en la carrera de la actriz fue su actuación en la película “Grease”, con John Travolta. Es gracias a ello que Olivia tiene una estrella con su nombre en "Hollywood Boulevard", en reconocimiento de su extraordinaria trayectoria. Sin embargo la vida no siempre ha sido tan fácil para la artista ya que desde 1992 padece de cáncer de mama.

Recientemente Olivia Newton-John ha brindado declaraciones sobre su situación con el cáncer de mama en programa "Today”. Allí la actriz afirmó lo siguiente: "Le estoy ganando bien y así es como lo veo… No pienso mucho en eso, para ser honesta. ¡La negación es algo realmente bueno y me estoy volviendo más fuerte y mejor todo el tiempo! ¡Lo estoy haciendo bien!"

La actriz de 73 años está manejando su dolor con marihuana medicinal. “Tengo mis días, tengo mis dolores, pero el cannabis que mi esposo cultiva para mí ha sido una gran parte de mi curación, así que soy una persona muy afortunada”, afirmó Olivia. Luego de lanzar su disco “Physical”, Newton-John fue diagnosticada con cáncer de mama lo cual la obligó trístemente a cancelar toda la publicidad para el recopilatorio, incluyendo el tour.

Imagen: Mujer Hoy

Afortunadamente, luego de un largo tratamiento, Olivia Newton-John se recuperó y desde entonces se convirtió en una incansable defensora de la investigación sobre el cáncer y otros problemas de salud. Además de ello la actriz es portavoz del producto “Liv-Kit” para el autoexamen de mamas. En 2012, después de 20 años de la detección de su cáncer, Olivia volvió a padecerlo y en 2017, la cantante australiana, reveló que fue diagnosticada con un cáncer por tercera vez. Increíblemente a finales de 2019 fue nombrada “Dama del Imperio Británico”, por su carrera artística y por su labor humanitaria en la lucha y prevención del cáncer.