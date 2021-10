3 consejos elementales para evitar el insomnio y dormir tranquilamente

¿Sabías que hasta los objetos y decoración de tu dormitorio pueden estar haciendo que sufras de insomnio y no puedas dormir correctamente? Aunque no lo creas, son muchos los factores que influyen en el proceso del sueño y, para que esto no se convierta en un grave problema en tu salud, es importante que comiences a trabajar en los pequeños detalles que pueden hacer la diferencia.

Actualmente, el insomnio se considera una epidemia global y es importante que, quienes lo padecen de forma constante realicen una consulta con un profesional para encontrar las causas y un tratamiento adecuado.

Foto: eepsicologia

Si bien el estrés y las agobiantes rutinas actuales están teniendo cada vez más influencia en este inconveniente, existen varios otros factores que pueden estar afectando el sueño. Adoptar hábitos saludables, una alimentación adecuada y realizar ejercicio físico son algunos de los puntos más importantes.

Las características ambientales también son de gran importancia. Lograr que el dormitorio sea un lugar relajante que propicie el descanso es fundamental.

Consejos para evitar el insomnio

Una persona amante del orden difícilmente podrá dormir en una habitación desordenada. Cosas como estas debemos tenerlas muy en cuenta.

Temperatura ideal para descansar

Más allá de los gustos personales, se sabe que el organismo experimenta un descenso en la temperatura corporal cuando está dormido. Esto ocurre principalmente durante las primeras etapas del sueño.

Según los expertos, la temperatura ideal para sentirnos somnolientos es, en promedio, 18° Celsius (o 65° Fahrenheit). Por lo tanto, procura no incorporar más abrigo del necesario en tu cama si deseas descansar correctamente.

Sonidos de ambiente

Si vives en una ciudad, vecindario o edificio muy ruidoso, entonces deberías invertir un poco de dinero en aislantes de sonido. Es que, aunque estés acostumbrado a dormir con ruido, este afecta la calidad del sueño. También se puede incorporar algún artefacto que te proporcione ruido blanco. Para esto no hace falta gastar mucho dinero, con un ventilador bastará. Foto: Getty

Iluminación

El ciclo del sueño está fuertemente influenciado por la luz y la oscuridad. Es por eso que, dormir durante el día no resulta tan reparador como hacerlo de noche.

Sin embargo, no solo la luz natural influye en él, la artificial también puede modificar el ciclo circadiano haciendo que nos cueste conciliar el sueño. Por lo tanto, debes evitar exponerte a la luz de las pantallas y dispositivos electrónicos antes de dormir. Si quieres leer, procura buscar una luz más tenue.