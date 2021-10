El particular desafío que lanzó Alejandro Sanz ¿Te animas a hacerlo?

La Voz de España llega a su sexta y última noche de audiciones a ciegas este viernes y se espera una noche de grandes emociones. Es que, los equipos tienen muy pocas vacantes y las elecciones de talentos se dificultan cada vez más.

Alejandro Sanz lleva la delantera con 14 participantes en su team. Al madrileño solo le queda un lugar disponible. Fonsi le sigue con 12 y dos lugares libres. Malú y Pablo Alborán están en la misma situación, con 11 talentos cada uno y tres espacios para sumar más.

En los últimos programas, los couches han lamentado en varias ocasiones no haber dado vuelta su sillón y han incentivado a continuar con sus sueños a los participantes que no lograron pasar el filtro de las audiciones a ciegas.

En los momentos libres, los artistas hablan sobre lo difícil que resulta tener tomar una decisión solo tomando la voz de los talentos y no poder observar cómo se comportan sobre el escenario.

Esto motivó a que Alejandro Sanz lanzara un particular desafío e invitó a los televidentes a no mirar la pantalla durante las presentaciones. Es que, según el artista, así el público puede llegar a tener conciencia de lo difícil de la tarea que les toca llevar adelante.

En tanto, durante una entrevista realizada por Antena 3, Luis Fonsi explicó que existen varias razones que lo llevan a no dar vuelta su sillón. “Algunas veces, uno lo tiene muy claro: ‘No me giré porque desafinó o no me emocioné’”, empezó detallando el puertorriqueño.

Y agregó un punto clave: “Lo difícil es cuando uno no sabes por qué. Lo puedes escuchar todo bien, pero de repente sientes una desconexión. No se trata de perfección. La música es mucho más”.