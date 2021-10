Apabullante: Aracely Arámbula, ex de Luis Miguel, en problemas con la justicia tras sustraer un objeto personal

Aracely Arámbula, actriz y cantante mexicana, podría tener problemas con la ley a causa de una increíble razón. En 1997 la artista interpretó la versión joven del personaje de Verónica Castro en “Pueblo chico, infierno grande”. Luego, actuó en las telenovelas “El alma no tiene color” y “Rencor apasionado”, en la que interpretó su primer antagónico. El primer protagónico de la actriz llegó con la telenovela juvenil “Soñadoras” en 1998 y luego participó en “Alma rebelde” en 1999.

Si bien la carrera de Aracely está colmada de éxito, fue su matrimonio con Luis Miguel el que la lanzo a la fama mundial. La pareja mantuvo una relación desde 2005 hasta 2009 y tuvieron dos hijos: Miguel, nacido en 2007, y Daniel en 2008. No obstante en esta ocasión Arámbula es noticia por algo que nada tiene que ver con su ex esposo ya que la actriz fue acusada de cometer un delito.

Todo se debe al escándalo producido en Los Ángeles el pasado fin de semana cuando Aracely Arámbula intentaba evitar que las cámaras captaran a uno de sus hijos, producto de su relación con Luis Miguel. Sin embargo esto no habría sido todo ya que la artista fue acusada de haber agredido a una reportera y de robar un celular.

Es así que la actriz probablemente enfrentará a las autoridades debido a que su guardia de seguridad le quitó el celular a una reportera. Sobre ello la reportera reveló : “Yo no entendía por qué la señora no quería hablar, cuando ella ya salió, nosotros nos acercamos, y vimos a Aracely y que estaban sus hijos, pero nunca pensé que eran los niños, y le digo al camarógrafo ‘mira, son los hijos de Luis Miguel, y ya entendí’, en eso viene Aracely muy nerviosa, me dijo: ‘¿De dónde son ustedes?, ¿De dónde vienen?, ¿Quieren hablar?, ¿Qué pasó?‘, y ella le dice al camarógrafo ‘¿Qué quieres?, ¿Qué grabaste?, ¿Qué grabaste con el celular?’, y en eso llega su guardia, vino y le arrebató el celular y empezó a meterse a su bandeja de videos y le empezó a borrar todos los videos que él había grabado”.

Imagen: La Nación

Sobre la actitud de Aracely Arámbula, la reportera afirmó: “Con qué derecho vienes a Estados Unidos a tomar posesión de un celular, eso se llama robo”. La reportera dejó en claro que la ex pareja de Luis Miguel puede tener problemas con las autoridades estadounidenses ya que fue informada de lo que hizo su guardia y ella no hizo nada al respecto. Por otra parte la periodista también habló sobre las justificaciones que dio la actriz quien se excusó al decir: “No, es que no quería que me grabaran las chanclas”. Sobre ello la reportera afirmó: “Su reacción no fue nada, dijo ‘sí, no te preocupes, yo voy a hacer que le dé el celular’, pero no estaba haciendo nada porque le den el celular, ella estaba tratando de entretenerme a mí, para que yo me entretuviera y el señor siguiera borrando y metiéndose a su propiedad privada”.