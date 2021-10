Catherine Fulop demuestra por qué es una de las mujeres más hermosas

Catherine Fulop recordó a su suegra Betty a seis meses de su muerte y en el marco del pasado festejo del Día de la madre. La madre de Osvaldo Sabatini falleció en el 2020 por problemas pulmonares que se agravaron tras contagiarse de Covid-19.

“Betty, hoy te extraño mas que nunca, primer día de la madre sin ti, duele mucho el corazón. Que fuerte es pensar que no estas. Fueron 28 años juntas y aunque no me pariste me adoptaste y yo a ti. Te vi ser una Mama´ amorosa con tus hijos, tus nietas. No me queda mas que agradecer a la vida por regalarme otra mami, gracias por todos los años vividos de acompañarme a la crianza de mis hijas, por ayudarme a llevar a mi familia adelante, gracias por todos los dias que compartimos y por siempre expresarme tu amor. Donde quiera que estes te amo y siempre te amaré. Gracias Betty! O mejor dicho Mami Betty” fue el sentido mensaje de Catherine.

En las últimas horas, Catherine Fulop publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a una gran parte de sus millones de followers de América Latina. En la misma se puede ver a la oriunda de Caracas, Venezuela desplegando toda su belleza ante la cámara. La latina lució un escotado vestido de color negro. La sudamericana complementó su look, su cabello suelto y un delicado make up.

“Hoy dedícate a ser amable, todos están luchando una batalla que no conocemos. Este hermoso maquillaje de@la genia de @mabbyautinomakeup gracias Mabby. Se les quiere” fue el simple y reflexivo texto que eligió Fulop de epígrafe para acompañar su mencionada instantánea en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la madre de Oriana Sabatini se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 18 mil corazones. Además, la bella latina recibió miles de mensajes de cariño y halago hacia su espléndida figura física, de parte de sus más fieles followers, en las redes sociales.

