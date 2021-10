La insólita propuesta que recibió Luis Fonsi

La tercera noche de audiciones a ciegas de La Voz de España tuvo de todo, ¡hasta propuestas de matrimonio! Luis Fonsi fue quien recibió la sorprendente oferta por parte de una joven que estaba en el público y aseguró que nunca había pasado por un momento tan particular.

Mientras los talentos se preparan para entrar al escenario, los couches tienen un momento de relajación y es utilizado para bromear entre ellos o interactuar con el público. En esta oportunidad, en el auditorio se encontraba una fan del puertorriqueño que le pidió que se casara con su madre. Es que, según agregó, la mujer está "obsesionada" con él.

Fonsi no ocultó su sorpresa. "¿Qué me case con tu madre?", respondió mientras el resto de sus compañeros y el resto del público comenzó a aplaudir por la osada propuesta. "En 23 años no me habían pedido eso", aseguró el artista y continuó indagando acerca de la mujer que se desvela por él.

Al enterarse que su ferviente seguidora no estaba presente, Fonsi agregó: "Si estuviese aquí, de pronto nos casamos" y pidió que le mandaran un beso de su parte. Malú se sumó al desopilante momento con un comentario: "Si hubiese sabido que se podía casar contigo, seguro estuviese aquí".

Foto: Instagram

Tras algunos minutos, la joven del público volvió a insistir: "Fonsi, ¿qué le digo a mi madre?". La respuesta no se hizo esperar y causó mucha gracia a todos los presentes: “Dile que tiene que hablar con mi esposa primero y que se entiendan entre ellas”.

El cantante de 43 años está casado desde 2014 con la modelo española Águeda López. La pareja ya tiene dos hijos, Mikaela de 10 años y Rocco de 5 años.