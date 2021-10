3 series que debes ver en Netflix si te gustó My Name

My Name es una de las series más reproducidas de Netflix en la actualidad. La misma cuenta con 8 episodios, los cuales combinan elementos de drama, acción, crimen, misterio y suspenso. La producción cuenta con la presencia de la famosa actriz Han So Hee y la dirección de Kim Jin Hin.

La serie de Netflix cuenta la historia de una atormentada joven (Yoon Ji Woo) hija de un mafioso, que se une a un cartel criminal en Corea del Sur para infiltrarse en la policía y así descubrir la verdad de la muerte de su padre. En su inquebrantable búsqueda la protagonista se termina convirtiendo en una doble agente encubierta que colabora en otros casos. Para los fanáticos de este tipo de producciones les dejamos una lista de opciones con tramas similares.

The Sinner: en su primera temporada, la serie de Netflix sigue los eventos ocurridos después de que una joven madre asesine a un hombre en público y a plena luz del día, sin tener un motivo aparente. El detective Harry Ambrose es el encargado de investigar a fondo para tratar de revelar este misterioso asesinato.

The blacklist: durante décadas, el ex agente de gobierno Raymond 'Red' Reddington (James Spader) ha sido uno de los fugitivos más buscados por el FBI. Tras esto, decide hacer al FBI una oferta un tanto enigmática: ayudar a atrapar al desaparecido terrorista Ranko Zamani, bajo la condición de hablar sólo con la agente Elisabeth Keen.

Line of Duty: la última serie recomendada de esta ocasión cuenta la historia del detective Steve Arnott el cual es transferido a la Unidad Anticorrupción Policíaca tras negarse a ser parte de un encubrimiento relacionado con un tiroteo accidental. Intenso drama policial que consiguió altísimos récords de audiencia durante una década.