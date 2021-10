Las acaloradas fotos por las que Tini Stoessel es tendencia en Instagram

Tini Stoessel se encuentra en plena creación de música nueva para felicidad de sus millones de fans. Aunque la actriz y cantante se mantiene alejada de las polémicas desde hace ya un largo tiempo, salió a la luz un posible conflicto del pasado con la gran protagonista de los últimos días, la China Suárez.

Durante el programa “Intrusos” la periodista Karina Iavícoli reveló que Suárez habría tenido un affaire con un novio de Tini. Karina Iavícoli. “Me acordé de una figura ultra mega plus exitosa, que tendríamos que encontrarla para ver qué piensa de la China. Era muy buen mozo el novio que tenía esta mega figura que todavía no lo había blanqueado... Cuando pasó el huracán (China Suárez), la figura lo dejó y vayamos a encontrarla y peguntarle" y “Se trata de Tini Stoessel… Tini tenía un novio, estaba empezando una relación y venía todo bien. Pasa el huracán en el medio y Tini se entera... Tini le dio una patada voladora (al novio) porque se quiere bien, se prioriza” indicó la comunicadora.

Hace unas horas, Tini Stoessel publicó varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En las mismas se puede ver a la joven latina desplegando toda su hermosura ante la cámara para una producción profesional. La ex estrella de Disney lució un pantalón de jean tiro bajo y un top de color negro. Además, la también bailarina complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“SERÁ Q FALTA POCO PARA NUEVA MUSICA?” fue el simple y promocional texto que eligió Stoessel de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Tini Stoessel

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a ex pareja de Sebastián Yatra se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 1.7 millones de corazones. Además, el posteo de la intérprete de “La niña de la escuela” recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles fanáticos, hacia su magnífica figura y outfit.