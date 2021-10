Aseguran que Verónica Castro tuvo un affaire con este famoso futbolista argentino

No existen dudas de que Verónica Castro es una de las actrices mexicanas más hermosa de todos los tiempos. Por ello, no es extraño que Diego Maradona se haya fijado en ella cuando se conocieron en la década de los '80. Tanto la artista como el deportista sintieron una atracción inmediata el uno por el otro. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, la mamá de Cristian Castro ha negado que entre ellos pasó algo.

Fue Verónica Ojeda, la ex del astro del fútbol argentino, quien rompió el silencio, algún tiempo atrás, y contó que Maradona le confesó que tuvo un pequeño romance con la artista. "Cuando recibió el alta de la operación de la cabeza fui a verlo y estaba mirando televisión; un programa donde hablaban de mitos y verdades de su vida", le contó a Ángel De Brito.

Y, sin dar pistas, relató: "Yo le dije: ‘¿Es verdad que estuviste con una famosa?’, y me dijo que sí, que era verdad". La mediática reveló que "se lo preguntó a propósito para ver si le decía la verdad, si se acordaba de esas cosas" luego de la gran intervención quirúrgica.

Ante la insistencia del conductor por conocer el nombre de la involucrada, Ojeda terminó contando toda la verdad. "Verónica Castro. Él me dijo que sí, que no tuvo un romance pero sí un touch and go", confesó.

Verónica Castro y Diego Maradona

El año pasado, Castro habló sobre Maradona al ser consultada en el programa Ventaneando de TV Azteca y negó los rumores de su amorío con El Diez. "Nunca me invitó a salir, ni a por una copa, ni un café, ni una comida, nada. Fue de lo más respetuoso”, indicó al aire y enfatizó: "De eso a que haya habido otra cosa, pues no. Qué el me gustaba, pues sí; que yo le gustaba, pues a lo mejor también, pero nada más".