Pablo Alborán y Luis Fonsi compiten por el amor de las fans

La tercera temporada de La Voz de España llegó con la incorporación de Pablo Alborán al jurado, quien ha tenido que padecer varias bromas del resto de los couches por su condición de novato. Sin embargo, el malagueño cuenta con un gran apoyo por parte del público y las fanáticas que no dejan pasar la oportunidad para decirle halagos.

Alborán también es el más joven de los artistas que integran el jurado y, según Alejandro Sanz, es el que está en mejor estado físico. Por eso, el intérprete de Amiga Mía le tiene prohibido que se quite la chaqueta ya que esto pone al descubierto sus brazos trabajados y hace delirar al público.

Luis Fonsi es otro de los que se suma a estos divertidos episodios. Es que, el puertorriqueño ha decidido arrancar esta temporada luciendo una chaqueta animal print que provoca una gran envidia entre sus compañeros y todos desean tenerla.

“La chaqueta de Fonsi me fascina porque se ve la fiera que lleva adentro”, ha llegado a decir Malú. Alborán también confesó que la desea: “Le he dicho que me la deje algún día, pero no se desprende de ella”.

A pesar del look irresistible del cantante latino, algunas fanáticas del público han pedido que Alborán esté más cerca de ellas y tome el sillón de Fonsi. Esto culminó en una gran competencia por mostrar quién tiene el mejor físico y los brazos más trabajados.

Alejandro Sanz decidió no participar. Es que, en más de una oportunidad ha asegurado que su edad ya no le permite aceptar ese tipo de retos y hasta llegó a comentar que, actualmente, solo su hija le dice “guapo”.