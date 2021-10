Despertar precoz: un tipo de insomnio que hace que te despiertes de madrugada

Despertarse antes de que suene la alarma y no poder volver a descansar es una de las situaciones más frustrantes que existe. Si este tipo de situaciones viene acompañado de la sensación de que tu sueño no ha sido reparador y, a pesar de sentirte cansado, no puedes volver a dormir, entonces es probable que estés padeciendo de insomnio.

Claro que, cuando este tipo de episodios son esporádicos no hay que alarmarse. En cambio, si lo sufres más de una vez a la semana, entonces deberías consultar a un médico para encontrar las causas y, de ser necesario, un tratamiento adecuado.

Foto: Pinterest

Es que, los trastornos del sueño no deben minimizarse. Tener insomnio no solo hará que al día siguiente tu cuerpo este desganado y tu mente difícilmente logre concentrarse. También comenzará a hacer que tu organismo sea más vulnerable a padecer otro tipo de problemas. Sobre todo, si se convierte en algo crónico.

Despertar precoz, un tipo de insomnio

Generalmente pensamos que el insomnio es solo tener problemas para conciliar el sueño, pero esto no es así. Si te despiertas en repetidas oportunidades durante la noche, te sientes inquieto o te despiertas antes de lo previsto, también se considera dentro de esta categoría.

Foto: Pinterest

Es importante saber diferencias cuándo esto representa un inconveniente. Por ejemplo, si abres los ojos cinco minutos antes de que suene la alarma, entonces es solo porque tu reloj circadiano ya se encuentra acostumbrado a este tipo de situaciones.

Esto se debe a que el proceso del sueño se basa mucho en los hábitos y puede dar lugar a otras situaciones que, aunque algo molestas, no representan un problema. Es el caso de tener los ojos completamente abiertos incluso durante los fines de semana o los días de descanso.