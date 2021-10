Desde el sauna Jesica Cirio eleva la temperatura en Instagram con sus fotografías

Jesica Cirio ha subido unas fotos a la red de la camarita donde puede vérsela con bikini de animal print, que se viene en tendencia para este verano y que le queda espectacularmente bien. Con base de tono blaco y sus pintas en negro, la modelo deja ver tu trabajado y escultural cuerpo.

Jesica Cirio sentada sobre la grada de madera del sauna del hotel donde se aloja en Miami, se muestra en todo su esplendor. De esta manera deja asombrados a sus más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Hace unos días la modelo ha dado qué hablar debido a su cambio de look, el cual generó cierto revuelo en Instagram. El nuevo look de Jésica Cirio, generó controversias en las redes sociales, y de hecho ella misma fue la primera en admitir su disconformidad: "¡Juro que no me gustó!".

Más allá de su autocrítica, algunos comentarios en las redes sociales fueron hirientes, Jesica Cirio la conductora de La Peña de Morfi, salió desafiante a responderle a sus detractores con su peinado ya asentado tras unos días diciendo: "Me encanta el corte que me hice en el flequillo" expresó la conductora.

Es por ello que Jesica Cirio manifestó: "Me lo hice porque el otro día estaba a punto de hacer una entrevista, y como buscábamos hacer un peinado diferente, algo distinto, dijimos 'arriesguemos y cortemos un poco el flequillo'".

Imagen: Instagram Jesica Cirio

Tras la polémica desatada en Instagram sobre su cabellera, Jesica Cirio dio su versión de los hechos en diálogo con Gerardo Rozín, su compañero en el programa de Telefe: "Voy a contar la verdad sobre ‘el fleco’. Me lo corté el día que le hice la entrevista a J Balvin. No tuve el mejor día. ¡Juro que no me gustó! No tuve tiempo de reacción y no pude hacer que crezca. Lo acomodamos ayer, se ordenó ahí nomás. Antes era una cosa polémica".