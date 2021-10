Indispensable, cómo poner límites a nuestros cachorros y evitar el mal comportamiento

Cuando decidimos adoptar una mascota, también incorporamos responsabilidades, entre ellas, su educación. su alimentación y el cuidado de su salud. En esto, existen dificultades, especialmente al momento de regañarlos y ponerle límites.

Este momento suele ser realmente incómodo, sobre todo cuando nos enfrentamos con la ternura de los cachorros. Sin embargo, debes saber que poner límites es importante para que los perros aprendan a comportarse adecuadamente.

Asimismo, tampoco es recomendable retarlos, no olvides que simplemente queremos destacar cuando hace bien las cosas. Para esto, es importante evitar maltratos, ya que además de no educarlos, puede tener consecuencias negativas en nuestras mascotas. En esta tarea, puedes aplicar algunos consejos

Corrige a tu cachorro en el momento adecuado

Fuente: Pexels

Corrige a tu cachorro en el momento adecuado

Un aspecto importante cuando tu perro tiene un mal comportamiento es regañarlo en el momento. Esto es importante ya que hacerlo más tarde no será útil, ya que el animal no comprenderá tus palabras. Además, es importante que ciertas palabras como el “no” acompañen a estos momentos para que la asocien con esos malos comportamientos.

Corrige pero sin violencia

Por otro lado, evita maltratos con tu mascota. No olvides que se trata de un cachorro que está aprendiendo normas. Por eso lo mejor es darle a entender que su comportamiento no es el adecuado. Para ello puedes usar palabras o señas que el animal asocie con la lección y aprenda límites.

En lugar de regañarlo premia su buen comportamiento

Fuente: Pexels

Premia su buen comportamiento

Otro modo de educar a tu cachorro para que adopte un buen comportamiento es premiar su buena conducta. En esas ocasiones felicítalo con lindas palabras. Incluso, puedes darle un premio a modo de recompensa.

Dispone tiempo para él

Por último, no olvides que un perro necesita dedicación y de seguro crecerá siendo una mascota muy buena si compartes tiempo con él. Juega, has paseos y dale caricias, sin dudas un perro feliz no tendrá malos comportamientos