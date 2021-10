Imitaba a Alejandro Sanz y ahora forma parte de su equipo en La Voz

Fran Valenzuela fue una verdadera sorpresa en la penúltima noche de audiciones a ciegas de La Voz de España y logró que Pablo Alborán y Alejandro Sanz lucharan por él. Sin embargo, el artista eligió formar parte del cantante madrileño al que calificó de “maestro”.

Entre ambos hay una historia muy particular. Según contó el artista de 39 años, es un gran fan del intérprete de Amiga mía y desde hace un tiempo se dedica a cantar sus canciones. Incluso llegó a presentarse del programa Tu cara no me suena para realizar una imitación.

Al hacerlo, Sanz no pudo contener su sorpresa y le escribió a través de las redes sociales para decirle que había “flipado” con su actuación.

Sin embargo, cuando llegó su oportunidad de brillar en La Voz, Fran optó por interpretar El sitio de mi recreo, de Antonio Vega. “Es hora de mostrar quien soy”, aseguró antes de subirse al escenario.

Es que, el artista esperó mucho para demostrar su talento y amor por la música. Recién a los 25 años probó su suerte luego de leer en un periódico que se necesitaba un cantante para una orquesta. Allí fue cuando descubrió que es arriba de un escenario donde es feliz. Su pareja, Evelyn es quien lo incentiva a hacerlo.

La elección de Fran por el team de Alejandro Sanz dejó descontento a Pablo Alborán y dio lugar a un divertido episodio donde el malagueño denunció que había “acuerdos” que el desconocía. Por ese motivo se negó a sentarse en su sillón, hasta allí fue a buscarlo Malú y ambos quedaron tirados sobre el suelo en señal de protesta.