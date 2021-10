Celeste Cid sacudió el fin de semana con una increíble sesión de fotos

Celeste Cid anunció, a principio de mes, por las redes sociales que no realizará nunca más una ficción televisiva. La actriz de 37 años comenzó a trabajar a los 12 años con la serie "Chiquititas", y comunicó que se retira de nuestra televisión para probar "nuevos lenguajes".

La confesión de Celeste surgió tras una pregunta de un seguidor de Instagram que le consultó si volvería a grabar una tira, a lo que la artista respondió: "No, tenía 12 años cuando hice la primera. Me llevó muchos aprendizajes y recuerdos muy hermosos, pero es una etapa concluida. Quiero explorar otros lenguajes"

En las últimas horas, Celeste Cid publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la ex protagonista de “Las Estrellas” posando ante la cámara con un ajustado body y botas bucaneras de color negras. Además, la morocha complementó su look con el cabello recogido y un delicado make up.

“Viernes, día de Venus” fue el sencillo y promocional texto que eligió de epígrafe Cid para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Celeste Cid

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex mujer del cantante Emmanuel Horvilleur se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 101 mil corazones. Además, la oriunda de San Cristobal, Buenos Aires recibió cientos de mensajes de halago y cariño de parte de sus más fieles seguidores, hacia su look y esplendida figura física.