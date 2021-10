Sin mantequilla: budín de limón y amapola en pocos pasos

Los budines son acompañamientos deliciosos, son esponjosos, dulces y quedan increíblemente bien con mermeladas y dulces. Existen diferentes recetas para preparar este postre aprovechando diferentes ingredientes como chocolates, frutos secos o frutas de estación. Hoy aprenderás un delicioso budín sin manteca.

Que esta receta no tenga mantequilla significa que el budín será mucho más liviano y esponjoso que otras preparaciones. Si no te gusta la semilla de amapola puedes reemplazarlas por otro tipo de semillas o frutos secos. A su vez, si no te gusta el limón puedes reemplazar por otro cítrico. Pon manos a la obra y disfruta.

Budín de limón y amapola

Ph: Cookpad

Ingredientes:

ACEITE DE GIRASOL 150 CC.

YOGUR NATURAL 200 CC.

LIMÓN 40 CC.

AZUCAR LIGHT 200 G.

HUEVOS 4 UNID.

HARINA LEUDANTE 450 G.

SEMILLAS DE AMAPOLA 2 CDAS

Budín de amapola

Ph: Cookpad

Procedimiento:

Precalentar el horno a temperatura media.

En un bol, batir con la rapimix el aceite con el yogur, la ralladura del limón y el azúcar light. Agregar los huevos de a uno sin dejar de batir.

Incorporar la harina leudante alternando con el jugo del limón.

Añadir las semillas de amapola, mezclar bien y volcar la preparación en una budinera de 30 cm de largo.

Hornear por 50 minutos hasta que al introducir un palillo este salga seco. Desmoldar y dejar enfriar.

