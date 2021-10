La razón por la que Salma Hayek quedó fuera y fue sustituida de una importante producción para decepción de los fans

Salma Hayek actriz, empresaria y productora mexicana, fue sustituida de una importante producción por decisión del director. La actriz que comenzó su carrera en México, protagonizando la telenovela “Teresa”, consiguió la fama con papeles en películas anglófonas, tales como “Desperado”, “Abierto hasta el amanecer”, “Dogma” y “Wild Wild West”. Sin dudas su papel más importante fue en la película de 2002 “Frida”, como Frida Kahlo, gracias al cual recibió nominaciones a “Mejor actriz” en el premio de la Academia, el Premio BAFTA, el Premio del Sindicato de Actores y el premio Globo de Oro.

Hayek también ganó un Premio Daytime Emmy a la “Mejor dirección de programa especial para niños/jóvenes/familia” en 2004 por “El milagro de Maldonado”, y recibió una nominación al Premio Emmy a “Mejor actriz invitada en una serie de comedia” en 2007 tras ser estrella invitada en la cadena ABC con la serie de televisión “Ugly Betty”. Claramente la carrera de Salma es éxito puro y debido a esto es que millones de fans de la mexicana se sorprendieron al enterarse que Eugenio Derbez decidió que saliera de una importante producción.

Es así que recientemente el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez, hijo de la actriz de la época del Cine de Oro Mexicano Silvia Derbez, confirmó que Salma Hayek no sería parte de “Acapulco”. Todo se debe a que hace un par de días, se estrenó la nueva comedia protagonizada por Derbez la cual lleva por nombre “Acapulco”. esta es una serie de Apple TV basada en la historia de la película que se lanzó en 2017 “Cómo ser un Latin Lover”.

La película “Cómo ser un Latin Lover” tuvo en su elenco a , Kristen Bell, Raphael Alejandro, Raquel Welch, Rob Riggle y la mexicana Salma Hayek, quien interpretó a Sara, la hermana de Máximo quien fue interpretado por Eugenio Derbez. No obstante la nueva serie no contó con la participación de la actriz lo cual desilusionó a muchos de sus fans.

Imagen: Doblaje Wiki Fandom

Según Eugenio Derbez, Salma Hayek no pudo participar en este proyecto debido a que se encontraba muy ocupada con otras películas como “Eternals” y “House of Gucci”. Sin embargo el actor también confesó que tenían dos opciones, esperar a que Hayek estuviera libre o hacerlo sin ella. Tristemente eligieron la segunda opción ya que según Eugenio esta nueva historia no tiene nada que ver con la comedia del 2017. Finalmente Derbez anunció que Salma fue sustituida por Bianca Pamela Marroquín Pérez, conocida por ser la primer mexicana en pisar Broadway.