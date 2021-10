El artista venezolano que llegó a La Voz y cautivó a todo el jurado

Oscar Ettedgui llegó al escenario de La Voz de España durante la cuarta noche de audiciones a ciegas para demostrar que es un artista con todas las letras y cautivar al mundo entero. El cantante de 26 años logró un pleno y finalmente decidió formar parte del equipo de Luis Fonsi.

El joven actualmente está radicado con su hermano en Valencia, pero nació y vivió en Venezuela hasta los 15 años. Según contó en una entrevista al canal Antena 3, él y su hermano menor estaban en su casa cuando intentaron secuestrarlos. Si bien no dio detalles sobre lo ocurrido, la situación afortunadamente terminó bien para ellos.

Fue en ese momento que ambos jóvenes decidieron viajar a España y quedarse allí para mantenerse a salvo. Sin embargo, el artista aseguró que extraña mucho a su familia y que sufre al ver al resto de los participantes acompañados por sus padres.

Antes de realizar su presentación, el programa tenía preparada una sorpresa. Sus padres y hermanas le habían grabado un mensaje para darle ánimo.

Con todas estas emociones es que Oscar Ettedgui llegó al escenario de La Voz de España para interpretar Back to black, de Amy Winehouse. Su particular estilo y elegancia hizo que Pablo Alborán no dudara en apretar su botón rojo al instante. Malú lo hizo inmediatamente, pero bloqueando a Sanz, quien se mostró sorprendido y no quiso perderse el show, así que bajó del sillón y dio la vuelta por su cuenta.

Fonsi también le dio su apoyo y convenció al participante de formar parte de su equipo con una estrategia que el resto de los couches le reprocharon. Es que el puertorriqueño apeló a toda la cultura latina para convencerlo y le dio un particular saludo: “Óscar, ¿qué pasó, chamo? ¿Cómo está la vaina, pana?”.