Técnicas infalibles para controlar el insomnio y volver a descarsar

El insomnio es un problema bastante complejo y cada vez se vuelve más común que las personas lo padezcan. Creer que no es grave o que podemos convivir con él es un error, ya que no solo impedirá que te desempeñes adecuadamente cada día en tus tareas cotidianas, sino que también predispondrá a tu organismo a sufrir eventos cardiovasculares o cerebrales.

Esto hace que sea imprescindible consultar a un especialista para llegar a un diagnóstico correcto, encontrar las causas que lo provocan y lograr un tratamiento adecuado.

Foto: Getty

Sin embargo, al ser el proceso del sueño un complejo entramado de factores internos y externos, es importante que se cambien hábitos con conductos y estrategias que incentiven la somnolencia.

Un hecho clave es la cama. Aunque parezca extraño, pasar el menor tiempo entre las sábanas será mucho más favorecedor.

Los especialistas del sueño señalan diferentes escenarios poco amigables con el sueño. Por ejemplo, no poder dormir durante la noche y quedarnos dando vueltas en la cama. También puede que nos despertemos muy temprano y no podamos poder volver a dormir, pero eso no impide que nos quedemos un tiempo más.

Según estudios desarrollados por el Programa de Medicina del Sueño de Penn Behavioral, si pasamos mucho tiempo acostados sin dormir, nuestro cerebro inevitablemente terminará asociando la cama con el periodo de vigilia y el insomnio puede volverse un problema crónico.

Para impedir que esto ocurra es importa “volver a entrenar” nuestra mente. Para esto se deberá establecer una rutina e intentar no modificarla. Irse a dormir y levantarse cada día a la misma hora es fundamental. Esto incluye los fines de semana o los días de descanso.

Este entrenamiento no durará por siempre y luego podremos desvelarnos excepcionalmente para ver una película o asistir a una fiesta.