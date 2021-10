Sin maquillaje y en pijama, Nati Jota presumió su belleza frente al espejo

Nati Jota es una de las figuras argentinas que no tiene problemas en expresar lo que piensa en las redes sociales. Con frecuencia, la joven de 27 años, abre su corazón con los internautas y comparte sus sentimientos más profundos. Poco tiempo atrás, Nati decidió hablar sobre la maternidad y lo hizo junto a una fotografía con su madre.

"Toda mi vida sentí que quería ser mamá. En algún momento. En el futuro. Hoy, con 27 años, sigo con la misma sensación, 'más adelante'. ¿Y si ese 'más adelante' nunca llega? ¿Y si ese deseo que creí que era mío, en realidad, era como creía que tenían que ser las cosas? Tanto que juré que lo deseaba", reconoció.

Nati Jota de bebé junto a su mamá

Y continuó: "No quiero decir acá que no quiero ser mamá. De hecho, aún creo que sí voy a quererlo algún día. Pero me gusta darme cuenta de que hoy en día nos lo podemos preguntar y cuestionar. Que cuando lo sea, realmente va a ser un deseo mío. Veo amigas mías más grandes que confirman mi teoría: en algunas, ese 'más adelante' que se decían nunca llegó. En realidad, no era su voluntad".

"Celebro que hoy podamos charlarlo y conectar con lo que verdaderamente queremos y lo que no. ¿Ustedes? ¿Se plantearon esto alguna vez? ¿Creen que quieren ser madres? ¿Ahora? ¿Después?", cerró abriendo el debate en la red.

Cada vez que sube material a Instagram genera gran revuelo y tanto sus fotografías como sus videos no pasan desapercibidos para nadie. Ahora, en una de sus últimas publicaciones, Nati optó por enseñar a sus fanáticos el pijama que usa para ir a dormir. Así es que posó con el cabello mojado y sin maquillaje frente al espejo y escribió: "Juega el 4 de Cambaceres. Juan Carlos Pijama".