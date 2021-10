¡Cuánto talento! Pidió perdón por su actuación, pero lo hizo increíble

La cuarta noche de audiciones a ciegas de La Voz de España estuvo plagada de momentos muy especiales, uno de ellos tuvo como protagonista a Inés Manzano, quien a pesar de ser muy joven mostró que tenía un enorme talento.

Inés es de Madrid y tiene 20 años. Cuando ingresó al escenario se la notaba muy nerviosa, pero cuando comenzó a cantar todo desapareció. Su interpretación de Before you go, de Lewis Capaldi, hizo que los cuatro couches dieran vuelta sus sillones de inmediato.

En cuanto terminó su presentación, la joven no pudo contener más su emoción y comenzó a llorar, mientras que Alejandro Sanz, Malú, Pablo Alborán y Luis Fonsi la aplaudían de pie.

Rápidamente inició la lucha de los artistas por sumar a Inés a su equipo, es que su voz hizo que todo el estudio tuviese la piel de gallina.

Las palabras de Malú fueron más que tentadoras: “Vente a mi equipo, vámonos a la final juntas”. En tanto, Alborán le rogó: “Por favor, vente conmigo, por favor”.

Cuando llegó el tiempo de Sanz, el cantante le consultó si era la primera vez que se subía a un escenario y la sorpresa fue aún más grande, ya que Inés confesó que así era. En ese momento, decidió pedir perdón por haberse mostrado tan emocionada. “Me hubiese gustado controlar más mis emociones”, se justificó.

Las disculpas no fueron aceptadas por ninguno de los cuatro couches ya que seguían admirados ante tanto talento. “Vente a mi equipo y haremos todo lo posible para que esos sueños se cumplan”, la tentó el autor de Amiga Mía.

Fonsi sumó un poco de humor: “Hola Inés, buenas noches, soy Luis Fonsi, un gusto. Tú naciste para estar sobre ese escenario. Por favor alégrame la noche”.