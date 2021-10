Conoce la lujosa mansión que Kim Kardashian le quitó a Kanye West tras el divorcio

Kim Kardashian, socialité, modelo, empresaria y personaje público estadounidense, parece estar en su mejor momento tras la separación ya que logró quedarse con la propiedad que compartía con Kanye West. La socialité popularmente conocida por tener su propio programa de telerrealidad en llamado “Keeping Up with the Kardashians” llegó a ser una de las empresarias más codiciadas del mundo en 2016 según la revista “Forbes”.

Kanye West y Kim Kardashian, quienes se casaron 2014, anunciaron el fin de su matrimonio en enero de 2021. Recientemente se ha podido ver a la ex pareja junta en muchos eventos sociales aunque eso no significa que el divorcio se haya pausado sino todo lo contrario ya que las estrellas finalmente llegaron a un acuerdo sobre quién se quedaría con su lujosa mansión valuada en $60 millones de dólares.

Es así que según el portal “TMZ” sería Kim Kardashian quien se quedará con la propiedad ubicada en Hidden Hills, California. La revista aseguró que: “Según los documentos judiciales presentados el martes, Kim recibirá la casa de $60 millones de dólares, donde ella y sus hijos se han quedado desde que presentó la solicitud de divorcio en febrero. Se nos dice que la expareja negoció un precio de compra de la casa que fue esencialmente reconstruida desde cero”.

La mansión fue comprada por la expareja en el año 2014 por $20 millones de dólares. Luego de ello fue renovada y ampliada lo que provocó que la casa triplicara su precio. La propiedad de Kardashian cuenta con una extensión de 15,667 pies cuadrados, con ocho recámaras y con 10 baños. Además posee un lujoso vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, sala de piano, y sala de televisión y un estudio de música a disposición del rapero entre otras habitaciones.

Imagen: Panorama Web

Por su parte, la cocina de la mansión de Kim Kardashian es amplia y cuenta con electrodomésticos de alta gama y una isla central que utiliza para preparar sus alimentos. Hacia un costado de la cocina se encuentra el antecomedor que contiene una mesa larga de madera, un sillón modular y algunas sillas. La recámara principal de la casa no cuenta con puertas y posee una hermosa vista al jardín. En cuanto al exterior, la propiedad incluye una enorme piscina, largas áreas verdes, cancha de tenis y hasta su propio viñedo.