Florencia Peña arrasó en las redes con sus bellísimas curvas

Si hay una famosa que nunca pasa desapercibida cuando sube nuevo material a su cuenta de Instagram es Florencia Peña. La conductora de Telefe cuenta con cerca de seis millones de seguidores que están pendientes de todo lo que realiza y llenan sus publicaciones con hermosos mensajes. Cada vez que da señales de vida genera un gran alboroto que nadie pasa por alto.

Por motivo del cuarto cumpleaños de Felipe, su hijo más chico, la actriz le dedicó unas hermosas palabras junto a una serie de adorables postales y videos del pequeño. "Llegaste cuando no te esperábamos. Te habíamos buscado mucho, pero aún no era el tiempo. Pero… la vida te muestra a cada paso, que todo sucede de manera perfecta", comenzó diciendo.

Y continuó su relato: "Desde la panza ya eras especial. Me acompañaste en cada función sin molestar, y cuando llegábamos a casa protestabas porque la fiesta no seguía. No me dejabas dormir. Fue una gran aventura ser tu mamá desde el momento que te tuve en mi panza. Sos la personita más graciosa e inteligente que conozco. Tan tremendamente observador y tan lleno de amor, que me emociona siempre saber que sos parte de nuestra vida. Tu hermosa manera, tu graciosa manera de existir nos hace felices a todos".

"Te espera la vida por delante. Y acá vamos a estar para acompañarte en este viaje hermoso. Sos especialmente único y nuestra tremenda y hermosa responsabilidad es ayudarte a que encuentres quien querés ser en esta vida. Te amamos hasta el infinito y más allá. Para siempre y por siempre", cerró la emotiva dedicatoria.

Florencia Peña

Ahora, como suele realizar con frecuencia, Peña compartió en su última publicación el look que eligió para salir al aire en el festejo del infante y arrasó en la red. La intérprete de Moni Argento se llevó todas las miradas y recibió cientos de elogios. Para la cámara Flor posó con un ajustadísimo jean que resaltó sus bellísimas curvas y una preciosa remera sin mangas cuello alto en color blanco.