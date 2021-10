Catherine Fulop demuestra por qué es la reina de Instagram

Catherine Fulop habló la semana pasada de sus sensaciones de incorporarse a la nueva temporada de MasterChef Celebrity 3. La actriz venezolana de 56 años indicó que uno de los principales responsables de su participación es su amigo y compañero de radio Santiago del Moro.

“La verdad es que Santi se pasó, porque él, desde la primera temporada, que me viene diciendo que yo tengo que estar”, señaló Fulop para referirse al reality de Telefe. “Además me decía 'tu cocinas'. ¿Quién le dijo a Santiago del Moro que yo cocinaba? No cocino para nada, pero, bueno… . Al final, esta tercera temporada me dijo: dale, tienes que estar. ¡Y dije, bueno, dale! Ya es como que por cansancio” sumó la también conductora.

Hace unas horas, Catherine Fulop publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a una gran parte de sus millones de followers de América Latina. En la misma se puede ver a la oriunda de Caracas, Venezuela desplegando toda su hermosura desde un urbano paisaje de su hogar. La latina lució un escotado vestido de color rojo y violeta. La sudamericana complementó su look, su cabello suelto y un delicado make up.

“Que guapa estás cuando sales de tus ruinas y te vistes de amor propio para mandar a la mierda todo aquello que no encaja en tu vida. André Carbajal” fue el sencillo y reflexivo texto que eligió Catherine de epígrafe para acompañar su mencionada instantánea en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la madre de Oriana Sabatini se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 87 mil corazones. Además, la bella latina recibió miles de mensajes de cariño y halago hacia su magnífica figura física, de parte de sus más fieles followers, en las redes sociales.

