Agachada en el interior de su automóvil Florencia Peña no puede encontrar sus objetos perdidos y pide ayuda a sus seguidores de Instagram

Una vez más Florencia Peña hace gala de su figura espléndida en unas imágenes subidas a sus redes sociales, donde se la ve con un vestido engomado color negro. También se pueden ver sus característicos tatuajes que forman parte de su sello personal y que la embellecen aún más. En el pie de foto ha escrito: "Yo siempre buscando… Y él siempre encontrando. Rama". En clara alusión a su pareja Ramiro Ponce de León.

En unas fotos subidas hace algunas horas a su cuenta oficial de Instagram, la actriz Florencia Peña deja ver su exuberante figura calzada dentro de un ajustadísimo vestido negro. También haciendo propio el humor, cosa que ella sabe manejar muy bien, ha dejado estas instantáneas para sus 5.6 millones de seguidores.

Hace unos días Florencia Peña tuvo de invitado a Guillermo “El pelado” López quien le contó una desopilante historia que tuvo con una de sus entrevistadas. La conductora le preguntó a López: “¿Con qué entrevistado quedó todo mal después de una nota?.

Guillermo Llópez respondió: “¡Con Lita de Lázzari! Viví una situación increíble con ella, que Dios la tenga en la gloria. ¿Podés creer que casi me fajan en el cumpleaños de Lita de Lázzari?. Resulta que fuimos a cubrir su cumpleaños y se nos ocurrió llegar con una torta con un tanquecito de guerra arriba, en forma de chiste o gracia”.

López continuó expresando a Florencia Peña: “Se ve que al entorno de Lita no le gustó y en un momento que yo estaba con la torta, apareció un pibe y me quiso pegar en la cara. Me clavó la torta en un costado del traje y se armó una batahola tremenda entre cámaras, custodios, empleados, asistentes y productores. Me habían manchado el saco y era lo peor que me podían hacer. Hasta ahí creo que Lita no se enteró porque estaba adentro”.

Imagen: Instagram Florencia Peña

El periodista siguió contando a la diva de Instagram: “Esto transcurría en la puerta y Lita estaba adentro, en su cumpleaños, con Jorge Bergoglio, que era su cura amigo. Yo estaba con mi saco todo enchastrado y hasta el nombre de Lita me había quedado pegado en el hombro. La pasamos fea porque se armó una situación muy tensa con todo el equipo”, culminó su historia el presentador de televisión frente a Florencia Peña.