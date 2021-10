Las increíbles fotos de Florencia Peña compartidas en Instagram que desatan una tormenta de comentarios en la red

Florencia Peña ha dejado a sus seguidores asombrados con su nuevo posteo en la red de la camarita. En la imagen podemos verla con un Soutien Negro de encaje que lo ha acompañado con un saco de estilo sastre y una falda de ecocuero color negro. Siempre tan seductora y simpática la conductora ha dejado contentos a sus 5.6 millones de seguidores.

Florencia Peña ha subido a su cuenta de Instagram unas bellas imágenes que hacen que su atuendo le queda como pintado al cuerpo. Con su rubia cabellera suelta sobre sus hombros y su sonrisa inigualable, la artista se ve más hermosa que nunca.

Hace unos días Florencia Peña ha dado que hablar, ya que había una enorme expectativa por el estreno de la versión teatral de Casados con hijos. Finalmente no se pudo realizar por la pandemia, pero hubo un gran escándalo mediático por la salida de Érica Rivas, quien interpretaba al personaje de María Elena Fuseneco.

Es por ello que Érica Rivas ha dicho: "Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Puedo entender que haya mujeres que hayan decidido no acompañarme o estar del otro lado porque entiendo que da miedo. Porque a mí me lo da. Entonces, entiendo que puede pasar porque es un dolor para mí. Una piensa que del otro lado está solamente el opresor pero no, a veces también están tus propias compañeras, y eso es duro. La verdad que es duro... Pero también puede pasar. Por eso es tan importante juntarse y acompañarse con mujeres que te apoyan”.

Luego de estas duras declaraciones Florencia Peña salió a defenderse: “No estoy de acuerdo con lo que dice, yo la recontra banco como mujer, como compañera. La sororidad no tiene que ver con que uno esté de acuerdo con cualquier cosa que haga una mujer, ni yo tampoco puedo pedir que estén todos de acuerdo con lo que hago y digo. Yo fuí sorora en el sentido que tanto Luisana como yo intentamos por todos los medios que ella estuviera”.

Imagen: Instagram Florencia Peña

En una entrevista dada al movilero del programa “Intrusos” Florencia expresó: “Hubo una cuestión entre la producción y Érica, yo siempre termino defendiendo todo y al final la culpable de todo soy yo. En este caso no tengo que ver porque ni siquiera soy parte de la producción. Pero si te quiero decir que hubo cosas que no me gustaron que no estuvieron buenas y con las que yo no concuerdo, eso no quiere decir que no la respete, que no la quiera y que no me parezca una genia como actriz”.

Imagen: Instagram Florencia Peña

Cuando le preguntaron a Florencia Peña si tendría una charla con Érica, la belleza de Instagram respondió: “Claro que sí. Yo tengo un ejercicio con mis hijos donde no me quedo a vivir en el enojo jamás. No soy rencorosa, me encantaría tomarme un café con ella. Tenemos miradas diferentes... acá tiene que ver con decisiones que a nosotros nos exceden a Lu y a mí, pero te puedo ratificar que las dos siempre quisimos que Érica estuviera no hubo acuerdo y la defendimos a muerte”.