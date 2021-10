¿A quién le quedan mejor? Luis Fonsi y Alejandro Sanz compiten por las fans

Desde que inició la tercera temporada de La Voz de España, Alejandro Sanz ha lucido unos lentes de sol que le quedan muy bien. El ganador de 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses no solo ha participado de las sesiones de fotos promocionales con este accesorio, sino que también los lleva a cada una de las grabaciones del programa.

Durante la cuarta noche de audiciones a ciegas reveló el gran misterio y dio detalles acerca de por qué los usa. Es que, según el artista, no le ha gustado ver sus expresiones en cámara cuando se emociona.

“Yo me voy a poner mis gafas de emoción”, dijo Sanz antes de que comenzara el cuarto programa y le explicó al público que así las ha bautizado. Luis Fonsi apoyó a su compañero: “Pero le quedan muy bien” y agregó: “Se ve muy Tom Crouse”.

Al ser consultado acerca de lo que significaba este concepto, el intérprete de Amiga Mía comentó: “Me he visto en otras ediciones que se me ponen los ojos como a los dibujos animados japoneses, sabes. Como muy grandes y llorosos. Y no me gusta porque yo tengo una reputación que cuidar”.

El puertorriqueño no quiso quedarse fuera de esta situación y decidió indagar algo más sobre estos lentes así que, en un descuido, se las sacó para probárselas él. “Le robé las gafas. Tiene rayos X. Están todos desnudos”, bromeó Fonsi.

Cuando el cantante de Imagíname sin ti, dio vuelta su sillón luciendo este particular accesorio recibió muchos aplausos y halagos. Allí fue cuando Sanz se dio cuenta de la picardía de su compañero. Pero, finalmente, confesó: “A él le quedan mejor que a mí. Me gusta el look de Alejandro esta temporada”.