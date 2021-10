Las cautivantes fotos de Jimena Barón en Instagram que todos comentan y marcan tendencia

La bella Jimena Barón ha subido algunas imágenes a la red de la camarita vestida con una camisa blanca junto con ropa interior haciendo juego y una minifalda negra. Con su cabello atado con una cola de caballo y su natural simpatía ha dejado a sus 5.7 millones de seguidores atónitos.

Hace unas horas Jimena Barón, actriz cantante y jurado de Showmatch ha compartido unas instantáneas en su cuenta de Instagram donde podemos verla mostrándose de manera muy sensual en una escalera. Parece ser que este lugar donde se muestra son las escaleras de “La flia'', empresa que está a cargo de Marcelo Tinelli para su Programa diario.

Por estos días Jimena Barón ha dado qué hablar con su respuesta ante una consulta del conductor Marcelo Tinelli. La jurado se vio en la necesidad de aclarar la naturaleza de la relación que mantiene con el ex de Melina Lezcano. Jimena Barón sorprendió al conductor de La Academia al hablar de su vínculo con Matías Palleiro: "No sé qué es, pero no soy la novia".

Hace unos días Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas incorporaron a su equipo a Melina Lezcano para el “ritmo con cantantes” de La Academia de ShowMatch, lo que derivó en un cruce de la vocalista de Agapornis con Pampita y con Jimena Barón. Marcelo Tinelli trató de indagar en el vínculo de la jurado con Matías Palleiro pero no obtuvo más que negativas de parte de ella.

“Vienen muy bien Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas, un excelente puntaje. Cantó Melina Lezcano. Tuvo un cruce ahí con Pampita, Melina Lezcano”, dijo el conductor tras convocar a la pareja para leerles el voto secreto, mientras la modelo negaba lo ocurrido. “No se notó. Además, Lezcano es justo la ex del actual de Jimena Barón, Matías Palleiro”, finalizó con cierta malicia pícara el conductor.

Imagen: Instagram Jimena Barón

A lo que Jimena Barón contestó: “Ella es la ex, yo no soy nada. No soy la novia”. Mientras, el conductor continuó preguntando con insistencia: “¿Y qué es Palleiro? ¿Un touch and go? Si tuviera que definirlo: si lo tuviera que presentar en una cena, ¿Qué dice que es?”. “No sé qué es, pero no soy la novia. No lo presento”, finalizó tajante Jimena Barón. Contundente la diosa de Instagram dejó en claro que no le interesaba revelar detalles sobre su vínculo con Matías Palleiro.