El porque del cambio de color de cabello de Shakira que llevó a la estrella del pop a dejar sus raíces atrás y ser una blonda codiciada

Todos recuerdan que a inicios de su carrera Shakira lucía una importante cabellera negra y brillante a la cual alguna veces le añadía trenzas, o adornadas con listones de color generalmente rojo. No fue hasta que dio el salto al mercado anglosajón cuando decidió pintarse el pelo rubio, un color al que se mantuvo fiel de forma casi exclusiva durante el par de décadas siguientes.

El momento en que Shakira eligió para abandonar el bando de las morenas resultó una cuestión de pura casualidad y no una estudiada estrategia para adaptarse mejor al estereotipo de estrella del pop que imperaba en aquel momento, ya que únicamente quería verse de manera diferente.

Por ello Shakira ha declarado: "He sido rubia durante demasiado tiempo, pero no fue un movimiento calculado. No me dije a mí misma: 'Quiero llegar al público estadounidense, así que voy a ser rubia y a comprarme unas lentes de contacto azules y a blanquearme la piel'. No quería ser blanca. Simplemente pensé que mis rizos quedaban bien con un estilo rubio playero.

En los últimos tiempos, Shakira -que siempre se ha sentido muy orgullosa de sus raíces libanesas- ha apostado por un tono cobrizo para darle un descanso a su cabello y la estrategia ha dado resultado por el momento. Ya que en sus últimas apariciones junto a su pareja Gerard Piqué la hemos visto con ese color, que por cierto le sienta muy bien.

Imagen: Instagram Shakira

Shakira ha continuado relatando: "Lo he llevado de muchas maneras diferentes a lo largo de mi carrera. Me encanta el pelo oscuro. A veces extraño mi melena negra súper brillante y oscura". "Nunca ha vuelto a ser la misma, porque una vez que te decoloras el pelo, no vuelve a brillar de la misma manera", finalizó la estrella del pop internacional.