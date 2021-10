La acalorada foto por la que Wanda Nara es tendencia en Instagram

Wanda Nara se defendió de las críticas recibidas tras su última salida nocturna junto a Zaira Nara. La mediática aprovechó la visita de su hermana menor para salir a divertirse en la ciudad de Milán y lo dejó plasmado en una foto en las redes sociales que generó polémica.

"Increíble que nunca escuché que nadie diga el padre se fue y dejó los nenes con la mamá. Pero la mamá se va y quedan con el papá y es tremendo. Una noche vs casi todo el año que, tanto mi hermana como yo, cuidamos nuestros hijos cuando papá trabaja. Aclarando que, además, las dos trabajamos, tenemos nuestra empresa, etc. Pero no nacimos hombre, somos mujeres y ¿ahí está el problema?” fue la respuesta de Wanda compartida en sus historias de Instagram.

Este viernes, Wanda Nara publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza frente al espejo. La corista recién despertada lució un osado outfit. Además, la también representante de fútbol complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Wanda Nara

“Pensando si entrenar o dejarlo para mañana” fue el sencillo y fresco texto que eligió Nara de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Wanda Nara

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la esposa de Mauro Icardi se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 295 mil corazones. Además, la mediática recibió miles de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles followers, que halagaron su magnífica figura física y su outfit elegido.