Cómo romper el círculo vicioso del insomnio

El cerebro de las personas está fuertemente condicionado por la costumbre. El hábitos, buenos o malos, marcan el paso de tu vida cotidiana. El proceso del sueño no escapa a esto y la rutina que realizamos cada día es la que establecerá los patrones a seguir. El problema surge cuando este reloj se descompone y comenzamos a padecer trastornos en el sueño, como el insomnio.

Cuando los problemas para conciliar el sueño se vuelven una constante es hora de consultar a un médico para poder encontrar la causa y un tratamiento adecuado. Sin embargo, es importante que sepas que gran parte de este proceso implicará un gran esfuerzo de tu parte para modificar tus actividades cotidianas y adoptar hábitos saludables que le permitan a tu organismo llegar a la cama relajado y en condiciones para poder descansar.

El estrés, la ansiedad y las presiones sociales muchas veces provocan que comencemos a subestimar el tiempo que el cuerpo requiere para poder recobrar energía. Así empezamos a irnos a la cama más tarde o desvelarnos por algún problema que tenemos pendiente.

Lo principal es saber que, si tu organismo no duerme durante las horas recomendadas (de 7 a 9 horas por día para los adultos) entonces sufrirás de desgano, falta de concentración y mal humor. Inevitablemente esto hará que baje tu rendimiento y que las cosas no resulten tan bien como planeas.

Romper el círculo del insomnio

Debes realizar cambios determinantes, pero no drásticos. Recuerda que adoptar nuevos hábitos es algo complejo. Organiza tu rutina para poder irte a la cama siempre a la misma hora. Si no logras conciliar el sueño, no debes tener pánico. Tomar un baño de agua templada una hora antes te ayudará.

La actividad física también colaborará para que te sientas agotado y puedas descansar. Los ejercicios de meditación o respiración son otra excelente opción para mejor tu relajación.

Si no puedes dormir no mires el reloj ni te disperses con los dispositivos móviles. Levántate, toma una infusión de manzanilla y lee algún libro.