Sano y fácil: cocina una exquisita pizza de coliflor y pollo ¡en minutos!

Esta pizza de coliflor y pollo no lleva nada de harina y tiene un delicioso sabor. Llena de nutrientes y baja en calorías, es ideal para cuidar la salud. Esta original receta atrae hasta a los niños que no aceptan verduras; la forma de preparación disimula tan bien estos ingredientes, que los pequeños no se darán cuenta de que los están comiendo.

El coliflor es un vegetal versátil que necesita solo un poco de ingenio para hacerlo protagonista de variados platos. Otro ingrediente importante de esta pizza de coliflor y pollo es el tomate fresco. Es rico en licopeno, un poderoso antioxidante que combate los radicales libres y el envejecimiento prematuro de las células.

Ingredientes:

Para la masa:

½ coliflor

1 huevo

Sal

1 cucharada de albahaca picada

4 cucharadas de queso crema light

Para la cubierta:

1 pechuga de pollo cocida

2 tomates

50 gr de queso mozzarella

Algunos ramilletes cocidos de piña y brócoli

½ cebolla

Orégano

Pimienta

Perejil

Sal

Aceite de oliva

Procedimiento:

Para la masa, lava y ralla la parte blanca del coliflor.

Coloca en una fuente y lleva al horno durante 15 minutos, o al microondas durante 10 minutos para que se seque.

En un bowl, mezcla el queso crema con el huevo, una pizca de sal y la albahaca.

Agrega el coliflor rallada. Une bien los ingredientes.

Cubre una placa para pizza con papel de horno.

Extiende la masa dándole forma redonda.

Lleva a horno precalentado (180º) durante 20 minutos.

Calienta una sartén con un poco de aceite.

Sofríe la cebolla y el pollo picado.

Condimenta con las especias y sal.

Cuando estén dorados, agrega el tomate triturado.

Baja el fuego y dejar cocina durante 10 minutos.

Esparcir la salsa sobre la masa cocida.

Cubre con el queso cortado en finas lonchas.

Coloca los ramilletes cocidos de piña y brócoli.

Vuelve a hornear hasta que la cubierta se vea gratinada.

Espolvorea con orégano.

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com Te contestaremos a la brevedad!