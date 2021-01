Preciosa: la foto de Yanet García que enamoró a todos

La modelo y presentadora de televisión mexicana de 30 años, Yanet García, sigue mostrándose muy activa en las redes sociales promocionando su carrera de health coach. Esta semana la oriunda de Monterrey compartió una reciente entrevista que le realizó la revista TVyNovelas México donde reveló los 5 pasos para obtener un cuerpazo.

Enfocarse en la individualidad (no compararse con nadie en el proceso de construcción de tu cuerpo), cuidar las emociones (que experimentes cuando estás realizando tus rutinas de actividad física), encontrar una razón (esto será fundamental para que no tires la toalla al poco tiempo de haber iniciado), aprender a balancear (mucho no significa mejor, por lo que tendrás que ser equilibrado, tanto en tu ejercicio como en la comida) y, finalmente comenzar poco a poco (no quieras iniciar comiéndote el mundo, es mejor ir con calma) son los tips claves que indicó Yanet.

En las últimas horas, Yanet García publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todos los suspiros de sus millones de followers. En la misma se puede ver a ex chica del clima de la señal Televisa caminando por la senda peatonal de una calle urbana con un filtro blanco y negro. La guapa influencer luce su cabello suelto, un ajustado palazzo, una blusa corta y zapatos taco aguja.“AMA TU DESTINO ✨” fue el sencillo y corto epígrafe que eligió la azteca apara acompañar su reciente instantánea.

“Eres super, casi como yo)))”, “El mejor cuerpo de todos sin ningún lugar a dudas”, “Cuando sea grande y fitness quiero parecerme a vos o por lo menos tener un pequeño porcentaje de tus majestuosas piernas. Saludos desde Panama” y “Estas bien buenaaa, se nota mucho tu dedicación a tu cuerpo y tus buenas costumbres” fueron algunos de los miles de comentarios que recibió la novia de Mike Bahía en su publicación en tan solo minutos.

Este posteo que tiene como principal protagonista a García velozmente se llenó de likes superando la barrera de los 178 mil corazones. Sin dudas la mediática latina es una de las celebridades favoritas de los usuarios en las plataformas virtuales.