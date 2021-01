Perfecta a los 47 años: Fey volvió a enamorar a todos en bikini

La cantautora mexicana de 47 años, Fey, estuvo en el foco de los medios de espectáculo esta semana tras el testimonio de su ex esposo, el músico Mauri Stern. El ex integrante de la banda “Magneto” dio su punto de vista de cómo habían quedado la situación con su ex mujer en un dialogo con el sitio “El Comercio”.

“Fey y yo tenemos un pasado maravilloso, exitoso y, de manera personal, muy bueno Como toda pareja que termina, siempre hay lastimaduras. Ella y yo, personalmente, las limpiamos en su momento” y “Nos perdonamos las cosas que habríamos hecho en nuestra juventud donde tuvimos mucho éxito, y eso no es nada fácil” fueron algunos de los testimonios del ex marido de la intérprete de "Azúcar Amargo".

Este sábado por la tarde, Fey compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que desató todas las miradas de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la blonda a la orilla de una piscina disfrutando de un soleado día con un paisaje natural de fondo. La oriunda de Ciudad de México, México luce un sombreo, lentes de sol oscuro y una bikini estampada.

“En libertad un nuevo amanecer ... ☀️💙💫” fue el sencillo y corto texto que eligió de epígrafe María Fernanda Blázquez Gil​ para acompañar su veraniega pic en la red de la camarita.

“Siempre tan hermosa, buen día bella Fey😊🌹 “Te ves hermosa hoy y siempre, la mas top!!!! 👸🏼” y “Eres un poema con vida, totalmente.✨😍 que este día esté lleno de luz, felicidad y amor para ti. te adoro 💙” son algunos de los cientos de mensajes que recibió la artista latina en su posteo de Instagram.