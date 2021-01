La insólita razón por la que Santiago Solari no podrá "debutar" con el América

Santiago Solari no será el entrenador del América para el debut del Guardianes 2021, ya que el argentino todavía no cuenta con la visa de trabajo. A pesar de que las Águilas reportaron cero casos positivos, el Covid-19 fue factor para que el sudamericano no consiguiera la documentación necesaria, debido a que las oficinas de Gobierno no operan debido a la pandemia.

En lugar de Solari, estará Gilberto Adame, quien fuera auxiliar de Miguel Herrera. Por cuestiones legales, el sudamericano no puede presentarse en el banquillo del Estadio Azteca, mientras los azulcrema enfrentan al Atlético de San Luis, pero sí ha trabajado toda la semana en las instalaciones del club y estaría desde el palco oficial del equipo durante el cotejo de este sábado.

En caso de conseguir el permiso para laborar oficialmente en México, Solari podría estar ya a nivel de cancha para el duelo frente al Monterrey de Javier Aguirre.

América tendrá que cortar a un extranjero para el Guardianes 2021, y dentro de los nombres estaban Roger Martínez, Andrés Ibargüen y Nicolás Castillo. De los primeros dos se habló de su salida desde hace algunas semanas, y no aparecen en la lista publicada por la Liga. Los colombianos aún pueden salir en los días que resta de enero, de ser así, podrían reincorporar al andino.

Las Águilas debutarán oficialmente el sábado, esperando poder revertir la imagen que el equipo dejó durante todo el 2020. Con o sin Santiago Solari al borde de la cal, deben comenzar de la mejor manera. El cuadro potosino también tiene nuevo estratega para este certamen, se trata del uruguayo Leonel Rocco quien buscará darle una cara nueva al club que culminó en el último lugar.