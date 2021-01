Casi muestra de más: recién salida de la tina la hija de Daddy Yankee enamoró a todos

La hija de "El rey del reguetón", Jesaaelys Ayala Rodríguez, hace su propia carrera alejada de la industria que domina su padre. Es una reconocida influencer de cosmetología y también se anima al modelaje, tras haber emprendido satisfactoriamente un gran esfuerzo por bajar de peso.



Sin embargo algunos mal intencionados señala que su fama se debe a simplemente a ser la "hija de" Daddy Yankee y a su gran cambio físico. Pero nada dista más de la realidad que esto, ya que ella venía abriendose camino en el mundo de la moda y la estética mucho antes.



La realidad es que fue su propia inquietud la que la ha llevado a ser la personalidad que es hoy, y es su propia habilidad y talento para generar contenido lo que le ha dado su lugar en la industria de la moda y el maquillaje, lo que cada día la lleva a crecer más y más la red social Instagram.

Como si algo le faltara para consagrarse, lo que terminó de revelar su profesionalismo fue que la mismísima Natti Natasha le pidiera su asesoría experta a la hora de maquillarse para sus shows. Con más de un millón de seguidores en la red social de la camarita, está más que claro que padre e hija disfrutan de su propia popularidad individual.

Con una publicación que sorprendió por mostrar un costado que Jesaaelys no suele mostrar, lejos de un post con contenido de make up, la hermosa joven se mostró desafiando las restricciones de Instagram. Prontamente sus fieles seguidores le hicieron saber de la belleza que es portadora con milles de elogios como estos: Hermosa😍😍😍😍, Te Amo, Me caso 😘😘😘😘😘😘, Te amo mi vida ❤️😍😘, Hermosa bebé ❣️, Que rico puerto rico❗️💎❤️, Belleza❤️, Estoy enamorado’ooo te lo quiero confesar... 🎼🎼🎼🎹🎧.