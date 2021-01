Una joven promesa de las Chivas podría ser compañero de Cristiano Ronaldo en Juventus

La prensa italiana destacó las condiciones del delantero de Chivas, José Juan Macías, al grado de llamarlo el "nuevo 'Kun' Agüero", y señaló que es seguido de cerca por Juventus y Nápoli. A pesar de lo anterior, el equipo de Guadalajara cuenta con él para este torneo, por lo que no piensan venderlo a ningún club por ahora.

"Además del interés por Bryan Reynolds, lateral estadounidense de 19 años de Dallas, también está el interés por José Juan Macías", informa el medio europeo. Según el portal tuttosport.com el tema es más bien a futuro pues, "tras los compromisos de verano de Arthur y Weston McKennie, se han agotado las casillas para extracomunitarios".

Esta no es la primera ocasión en que el nombre de José Juan Macías suena para equipos de Europa. En el pasado, ya se le colocó en la mira del Marsella de Francia y la Real Sociedad de España. Dentro de la Liga MX, es el jugador extraño con mejor valor de mercado, de acuerdo al portal transfermarkt, pues alcanza los 10 millones de euros.

Sin embargo, este tema no le roba el sueño al canterano del Rebaño Sagrado, pues en entrevista para Contacto Deportivo reveló que en estos momentos únicamente piensa en el presente y en su equipo actual, que es Chivas: "La verdad el tema Europa, es verdad que lo he hablando porque es una meta que tengo, pero no es como que me quita el sueño, mi presente está en Chivas".

Macías también señaló que no quiere presionarse al estar pensando en cuál será su próximo equipo, pues esta situación no está en sus manos, por lo que lo único que puede hacer es seguir trabajando para volverse en un elemento constante en Selección Mexicana.