Sin opción: la decisión que entristece a la reina Isabel II

La pandemia mundial ha afectado en todos los ordenes de la vida cotidiana, incluso en la realeza y sus eventos tradicionales. La reina Isabel tendrá que suspender la fiesta de verano en los jardines del palacio.

Europa está pasando por un momento muy complicado por la nueva ola de contagios de Covid-19. Debido a las restricciones sanitarias, y para cuidar a la monarca, no de realizaran eventos de la Casa Windsor este 2021.

Un portavoz del palacio de Buckingham, hizo público este mensaje: “Se ha tomado la decisión de que las fiestas en el jardín no se llevarán a cabo en 2021”, no se podría cumplir con el protocolo sanitario en el evento, es por eso que no se realizará. Al parecer se tendrá que esperar hasta el 2022 para contemplar nuevamente esta celebración.

¿De qué se tratan las fiestas en los jardines de la reina Isabel II? Es un evento con motivo de agradecer y honrar a los ciudadanos que brindaron su ayuda. Líderes de organizaciones benéficas, militares y diplomáticos entre otros. Suelen ser 4 fiestas durante el verano, tres en el palacio de Buckingham y una en el Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo.

La reina Isabel II recibe a casi 30.000 invitados en sus jardines. Durante todo el día los miembros de realeza pasean por los jardines saludando a los presentes. Se sirven grandes cantidades de tazas de té, sandwiches y tartas. El cierre de la fiesta está a cargo de la banda militar, que interpreta el himno nacional. La monarca británica suele caminar entre los invitados en lo que se llama “carriles” y cada miembro de la realeza elige un camino distinto.