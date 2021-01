Diminuta: Cardi B se muestra en traje de baño anunciando que comienza su dieta

La rapera norteamericana de ascendencia dominicana, Cardi B, no teme mostrarse en sus cuentas de redes sociales tal y como es. La irreverencia ha sido su marca registrada desde que inició su carrera y esto puede entenderse al desglosar que su nombre artístico es un acrónimo de su viejo apodo de stripper “Bacardi”, el que le fuera dado porque la bebida etílica de mismo nombre era su favorita.

Nacida y criada en el Bronx, Belcalis Marlenis Almánzar –como es su verdadero nombre-, no tuvo una infancia fácil ni tan alegre. En su juventud adolescente se vio envuelta en pandillas callejeras, lo que la rodeo de malas influencias y novios violentos; a los 19 años comenzó su carrera como bailarina exótica, hasta que ganó popularidad en Twitter e Instagram.

Por esto bien se entiende la lujosa vida que lleva y comparte con sus fans, pero también revela que Cardi B siempre ha sido como dicen en el ambiente del Hip Hop, “Real”. Ella misma en variadas ocasiones ha afirmado que nunca soñó con lograr tal nivel de estrellato, pero ahora que se encuentra en ese lugar no ocultará todo lo que puede disfrutar.

Como es su costumbre realizó una publicación que causó una fuerte impresión a sus seguidores. En la misma afirma: “This will be my last week of eating everything I want 😩” (Esta será mi última semana comiendo todo lo que quiero 😩).

Rápidamente sus seguidores de Instagram se apresuraron a volcar todo su amor, llenando la publicación de likes y comentarios como los siguientes: Hermanita detente !! Chica, te ves increíble!, 😍😍😍😍, Te ves como una comida y un snak ❤️,Quiero que mi año nuevo se vea tan bien como tú 🔥