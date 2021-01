Explosivo posteo de LeBron James por los sucesos en el Capitolio

Una de las figuras más importantes del deporte estadounidense y global, LeBron James, manifestó su postura en relación al ataque del miércoles al Capitolio con un fuerte posteo en su cuenta de Instagram que cuenta con 76.8 millones de seguidores.

El Rey nunca estuvo tan involucrado en la justicia social y en la política de Estados Unidos como en los últimos meses. Estuvo muy activo antes de las elecciones presidenciales, apoyando constantemente a Joe Biden. Además, fue uno de los grandes impulsores del movimiento ‘Black Lives Matter’, que supo ser difundido por todo el mundo.

Era de esperarse, entonces que el jugador de Los Angeles Lakers se exprese respecto a lo sucedido en el Capitolio, algo que James entendió que debía hacerlo este jueves con un mensaje en el cual se lo pudo apreciar con las emociones desbordadas por lo sucedido y luciendo una remera con una frase: "Do you understand now?" (¡Entiendes ahora?)

"Sé la respuesta a eso. Aún no lo causas, pase lo que pase, todavía no serás juzgado, mirado como un loco, encadenado, golpeado, colgado, asesinado a tiros por el color de tu piel !!!! 2 AMERIKKKAS en las que vivimos, y fue EN PLENO VIVO Y DIRECTO ayer en nuestra capital de la Nación", escribió furioso.

Ayer, LeBron había compartido un video en el que una periodista lanzó un fuerte análisis en relación a lo ocurrido y al racismo que azota al país norteamericano, el cual superó las 200 mil visualizaciones y fue sumando cada vez más vistas. Lo publicó en stories con el lema "Dos Americas", que se hizo tendencia en Twitter.