New York Yankees y una firma que rompería el mercado de la MLB

Si vamos a las habilidades que tiene como pelotero a Yasiel Puig le sobran condiciones para volver a la MLB, pero cuando se trata del comportamiento extradeportivo empiezan aparecer los pero. Sin embargo, el beisbolista cubano despertó el interés de nadie más y nadie menos que los New York Yankees.

Según informó Mark Feinsand, de MLB Network, fuentes le informaron que Puig está despertando el interés de varios equipos de las Grandes Ligas como. Por talento, en los jardines no hay preocupación para los Yankees ya que cuentan con Aaron Judge, Mike Tauchman, Estevan Florial y Clint Frazier, pero les falta tener una gran temporada para dar el salto de calidad.

Ante este contexto, no sería descabellado pensar que los Yankees podrían romper el mercado y firmar al cubano que, sin lugar a dudas, aportaría grandes ingresos en cuanto al aspecto de mercadeo. Incluso, el equipo de New York tendría la solución para no sobrepasarse del presupuesto ajustado que tienen.

Debido al ajustado tope salarial y el presupuesto que tiene los Yankees para la temporada 2021 sería también una solución ya que se trataría de un contrato bajo la modalidad de ligas menores y el pelotero cubano estaría dispuesto a ceder unos buenos millones con tal de volver a las Grandes Ligas.

En la campaña 2019, el cubano tuvo participación con Cleveland, tras haber llegado de Rojos de Cincinnati. Con ambos, el mismo año, jugó en 149 encuentros; anotó 148 hits y 24 homeruns; además terminó bateando para .267. Boston Red Sox, Houston Astros, Miami Marlins y Baltimore Orioles también lo pretenden. ¿A cuál de estas franquicias llegará? (Bola Vip)